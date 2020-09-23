Семчева не узнали на похоронах Борисова

Среди тех, кто 23 сентября приехал в Театральный институт имени Щукина на церемонию прощания с Михаилом Борисовы был и актер Александр Семчев . Однако не многие смогли узнать заслуженного артиста, потому что за последнее время он очень сильно похудел и постарел.

Судя по всему, слухи о том, что резкая потеря веса Семчева связана с некой болезнью, правдивы, потому что выглядит 51-летний актер не лучшим образом. Он сам признавался, что после избавления аж от 100 килограммов веса у него начались проблемы со здоровьем, которых он никак не ожидал. Не исключено, что на его самочувствие повлияли и пластические операции, которые артисту пришлось перенести после экстремального похудения, чтобы убрать лишнюю кожу.

В любом случае во время прощения с Борисовым Александр сам на себя не походил. Также на церемонии появилась Надежда Бабкина : певица приехала проводить в последний пусть давнего друга и облачилась в дань уважения во все черное.

Напомним, Михаил Борисов умер 19 сентября от осложнений, появившихся на фоне коронавируса. Врачи госпитализировали ведущего лотереи «Русское лото» прямо со съемочной площадки, но помочь ему не сумели и он скончался. Похоронили заслуженного деятеля искусств на Востряковском кладбище.