Забеременевшая в 13 лет россиянка бросила 10-летнего парня 

Жительница города Железногорска Красноярского края по имени Дарья, забеременевшая в 13 лет, рассталась со своим 10-летним парнем Иваном. Об этом сообщает «Лайф» (Life).

В начале 2020 года, как сообщал «Рамблер», Дарья прославилась тем, что забеременела в 13 лет. Она заявила, что отцом ребенка является 10-летний Иван. Позже выяснилось, что на самом деле девочка забеременела от соседа, ученика старших классов, склонившего ее к интимной близости при помощи угроз и шантажа.

Несмотря на это, Иван не бросил Дарью. Некоторое время спустя она родила дочь Эмилию. Иван пообещал удочерить ее, когда возраст позволит ему это сделать. Между тем на днях Дарью рассказала, что Иван стал редко звонить ей и редко приходить к ней и Эмилии, обманывать (например, сказал, что сидит дома, хотя сам пошел на детскую площадку) и подружился с ее бывшим парнем (сомнительной личностью, которая точно его испортит).