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Навальный откровенно рассказал о лечении 

Павел Тиунов 44 минуты назад
Навальный откровенно рассказал о лечении
Фото: РИА Новости
Российский блогер Алексей Навальный на своей странице в Instagram рассказал, как проходила его реабилитация в немецкой клинике Charite. В настоящее время оппозиционера уже перевели на амбулаторное лечение.
Навальный подчеркнул, что впервые взглянул на себя в зеркало после 24 дней, проведенных в реанимации. При этом блогер сравнил себя с одним из персонажей фильма «Властелин колец». Увидев свою удручающую внешность, оппозиционер подумал, что его никогда не выпишут, но врачи «продолжали делать свое чудо», а он занимался с физиотерапевтом, ел и старался больше спать.

«Последние дни мне даже уже разрешали выходить на общий балкон 2 раза по 5 минут в день», — написал Навальный (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

На 32 день пребывания в госпитале медики пришли к выводу, что восстановление блогера пойдет успешнее, если вернуть его к привычной жизни: позволить ему находиться с семьёй и больше гулять.

«Хоп — я уже ковыляю по парку в штанах на три размера больше», — описал блогер свои будни.

В ближайших планах Навального — ежедневное посещение физиотерпаевта, научиться стоять на одной ноге, восстановить полный контроль над пальцами, научиться заново балансировать, больше читать, пользоваться соцсетями и играть в видеоигры.

«Реабилитация в общем», — резюмировал оппозиционер.

Сегодня, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Алексея Навального выписали из немецкой клиники Charite, поскольку его текущее состояние уже не требует пребывания в стационаре.
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Общество , Алексей Навальный
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