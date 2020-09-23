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Гордон оскорбил Корчевникова 

Артём Кульша 26 минут назад
Гордон о Корчевникове: «Мерзкий негодяй!»
Фото: ТАСС
Российский журналист Борис Корчевников — мерзкий негодяй. Об этом, как сообщает «Царьград», заявил его украинский коллега Дмитрий Гордон.
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Он обвинил Корчевникова в том, что на протяжении нескольких лет тот использовал в своих шоу фрагменты из его интервью, делал это без спроса и не упоминал того, кем эти интервью были сделаны. В частности, Корчевников поступил так с интервью, которое Гордон взял у балерины Анастасии Волочковой.

«Мерзкий негодяй!» — заявил Гордон.

Он пообещал не пожалеть денег, обратиться в суд в Лондоне и добиться того, чтобы Корчевников был раздет.
В мае, как сообщал «Рамблер», Гордон заявил, что взял бы интервью у другого российского журналиста — Владимира Соловьева. Тот ответил отказом и назвал коллегу нацистской мразью, тварью, жуликом, ничтожеством, бездарностью и группенфюрером Службы безопасности Украины (СБУ).
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Общество , Борис Корчевников , Владимир Соловьев , Дмитрий Гордон , СБУ
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