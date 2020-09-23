Гордон о Корчевникове: «Мерзкий негодяй!»

Он обвинил Корчевникова в том, что на протяжении нескольких лет тот использовал в своих шоу фрагменты из его интервью, делал это без спроса и не упоминал того, кем эти интервью были сделаны. В частности, Корчевников поступил так с интервью, которое Гордон взял у балерины Анастасии Волочковой.

«Мерзкий негодяй!» — заявил Гордон.

Он пообещал не пожалеть денег, обратиться в суд в Лондоне и добиться того, чтобы Корчевников был раздет.