Кикабидзе объяснил, почему не приедет в Россию

Известный советский и грузинский актер и исполнитель 82-летний Вахтанг Кикабидзе , после 2008 года отказавшийся от выступлений в России , заявил, что не делает этого потому, чтобы «не было стыдно смотреть в глаза внукам», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси

«Я никогда не предавал и не предам Родину. Надо уважать себя. Поэтому я и отказался в свое время от российского Ордена Дружбы», — сказал он грузинским журналистам.

«Если бы я принял этот орден, мне было бы стыдно смотреть в глаза внукам», — отметил он.

«Как же поехать в Россию? Она тебя била, а ты поедешь ей петь?», — заявил Вахтанг Кикабидзе.

При этом «Мимино» сказал, что его буквально заваливают письмами российские поклонники.

«Пишут: «Приезжай, Буба!» Но я уже 12 лет не был ни в одном городе России», — сообщил Кикабидзе.

Кикабидзе также подчеркнул, что выступает не против российского народа, а против российского правительства

«Ни одному народу в мире война не нужна», — сказал он.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса 82-летний актер отменил около 15 концертов на Украине, в Казахстане, Молдавии, Азербайджане и Грузии.