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Вахтанг Кикабидзе объяснил, почему не приедет в Россию 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Кикабидзе объяснил, почему не приедет в Россию
Фото: ТАСС
Известный советский и грузинский актер и исполнитель 82-летний Вахтанг Кикабидзе, после 2008 года отказавшийся от выступлений в России, заявил, что не делает этого потому, чтобы «не было стыдно смотреть в глаза внукам», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Я никогда не предавал и не предам Родину. Надо уважать себя. Поэтому я и отказался в свое время от российского Ордена Дружбы», — сказал он грузинским журналистам.

«Если бы я принял этот орден, мне было бы стыдно смотреть в глаза внукам», — отметил он.

«Как же поехать в Россию? Она тебя била, а ты поедешь ей петь?», — заявил Вахтанг Кикабидзе.

При этом «Мимино» сказал, что его буквально заваливают письмами российские поклонники.
«Пишут: «Приезжай, Буба!» Но я уже 12 лет не был ни в одном городе России», — сообщил Кикабидзе.
Кикабидзе также подчеркнул, что выступает не против российского народа, а против российского правительства.

«Ни одному народу в мире война не нужна», — сказал он.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса 82-летний актер отменил около 15 концертов на Украине, в Казахстане, Молдавии, Азербайджане и Грузии.
С днем рождения в июле певца и актера поздравили многие известные политики, в том числе президент Украины Владимир Зеленский. Известно, что «Мимино» — сторонник беглого экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который скрывается от грузинской Фемиды на Украине.
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Комментарии
Общество , Владимир Зеленский , Михаил Саакашвили , Вахтанг Кикабидзе , Правительство РФ , Деловая газета "Взгляд" , Тбилиси
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