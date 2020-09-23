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Российские школьники мерзнут на улице перед уроками 

Артём Кульша 1 час назад
Российские школьники мерзнут на улице перед уроками
Фото: ТАСС
Ученики школ в Курганской области мерзнут на улице. Об этом сообщает «Ура.ру».
Сегодня жительница села Иковки рассказала в паблике «ЧП Курган» в социальной сети «ВКонтакте», что ее ребенок, который учится в местной школе, в течение уже 20 минут мерзнет на улице под дождем, а учителя нет.
Два дня назад, как сообщал «Рамблер», житель Кургана сообщил о такой же проблеме в комментариях к посту губернатора Курганской области Вадима Шумкова в инстаграме. Представитель Департамента образования и науки региона ответил ему, что подобные ситуации недопустимы, в связи с чем было инициировано проведение проверки.
В первой половине сентября школьники в разных регионах России начали возвращаться к дистанционному формату обучения из-за выявления случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. В частности, на удаленку были отправлены некоторые классы или отдельные школы в Омске, Москве, Улан-Удэ, Калмыкии, Ивановской, Московской, Саратовской, Ярославской, Кемеровской и Новосибирской областях.
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Общество , Курган , Курганская Область
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