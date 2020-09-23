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Медики оценили вероятность полного выздоровления Навального 

Lenta.ru и ещё 32 20 минут назад
Оценена вероятность полного выздоровления Навального
Фото: Reuters
Врачи немецкой клиники «Шарите» оценили вероятность полного выздоровления Алексея Навального. Заявление медиков опубликовано в Twitter-аккаунте клиники.
Навального выписали из клиники
По их словам, полное восстановление оппозиционера не исключено. «Исходя из прогресса и текущего состояния пациента, лечащие врачи полагают, что полное выздоровление возможно. Однако еще слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления», — говорится в заявлении больницы.
Ранее 23 сентября сообщалось, что Навального выписали из берлинской больницы. В общей сложности оппозиционер провел в «Шарите» 32 дня, из них 24 находился в реанимации.
Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет посадили в Омске. Там он впал в кому, через несколько дней из омской больницы его перевезли в «Шарите». Европейские токсикологи заявили, что в теле Навального были обнаружены вещества из группы «Новичок». Его же следы нашли на бутылке из-под воды, которую его близкие забрали из номера томского отеля.
Генпрокуратура России захотела опросить Навального и узнать детали его поездки в Новосибирск и Томск — соответствующий запрос надзорное ведомство уже направило в Минюст Германии. Следствие намерено проверить версию об отравлении Навального и напрямую узнать о его самочувствии. В Генпрокуратуре также планируют выяснить, кто организовал поездку Навального и сопровождал его от вылета из Москвы до госпитализации в Омске. Надзорное ведомство среди прочего интересует, почему россиянин в Томске менял гостиничные номера.
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Общество , Алексей Навальный , Генпрокуратура РФ , Минюст РФ
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