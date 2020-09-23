20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный был госпитализирован в Омске. 22 августа он был перевезен в медицинский комплекс «Шарите» в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что политик был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок».

Сегодня в «Шарите» сообщили, что состояние Навального улучшилось настолько, что врачи выписали его из стационара клиники. В заявлении, распространенном медицинским учреждением, сказано, что врачи считают полное выздоровление политика возможным.

Позавчера Навальный сообщил в своем инстаграме, что после выхода из комы никого не узнавал, не понимал, что происходит, и не мог говорить. Тогда же он выразил уверенность, что его исцелила любовь жены Юлии.