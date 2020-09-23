Новая теория заговора Михалкова

"Рамблер, какие новости?" — новостной подкаст портала Рамблер.
Слушайте нас в любом приложении для подкастов!
Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные:
- Алексея Навального оставили без одежды и без партии;
- Рэпер из Азербайджана устроил ДТП в Москве. Повторит ли он судьбу Михаила Ефремова?
- Эксперты рассказали, когда в России настанет новый пик коронавируса;
- Очередной мем от «Бесогона». Никита Михалков сделал новое скандальное заявление;
- В США выставили на продажу «пивную» квартиру.