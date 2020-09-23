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Рамблер, какие новости? 

Сергей Василенок 2 часа назад
Новая теория заговора Михалкова
Фото: Рамблер
"Рамблер, какие новости?" — новостной подкаст портала Рамблер.
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Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные:
  • Алексея Навального оставили без одежды и без партии;
  • Рэпер из Азербайджана устроил ДТП в Москве. Повторит ли он судьбу Михаила Ефремова?
  • Эксперты рассказали, когда в России настанет новый пик коронавируса;
  • Очередной мем от «Бесогона». Никита Михалков сделал новое скандальное заявление;
  • В США выставили на продажу «пивную» квартиру.
Видео дня. Агата Муцениеце высказалась о любовнице Павла Прилучного
Общество , Михаил Ефремов , Алексей Навальный , Никита Михалков
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