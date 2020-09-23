Новая теория заговора Михалкова

"Рамблер, какие новости?" — новостной подкаст портала Рамблер.

Алексея Навального оставили без одежды и без партии;

Рэпер из Азербайджана устроил ДТП в Москве. Повторит ли он судьбу Михаила Ефремова?

Эксперты рассказали, когда в России настанет новый пик коронавируса;

Очередной мем от «Бесогона». Никита Михалков сделал новое скандальное заявление;

В США выставили на продажу «пивную» квартиру.

Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные: