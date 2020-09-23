Российские ученые нашли революционный антибиотик 

Российские ученые обнаружили революционный универсальный природный антибиотик. Об этом сообщает РИА Новости.

Некоторые микроорганизмы, как сообщал «Рамблер», обладают множественной или абсолютной устойчивостью к существующим антибиотикам.

Некоторое время назад ученые из Тюменского государственного университета (ТюмГУ) совместно с учеными из Научно-исследовательского института (НИИ) по изысканию новых антибиотиков имени Гаузе, Центрального НИИ эпидемиологии и Института биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова обнаружили способность антибиотика пептида эмерициллипсина А преодолевать устойчивость бактерий к лекарственным препаратам, подавляя способность патогенов к образованию биопленок.

Кроме того, пептид эмерициллипсин А разрушает клеточную мембрану эукариотов — грибов и опухолевых клеток. Авторы исследования считают, что новый антибиотик перспективен как самостоятельное лекарственное средство и как элемент комплексных препаратов.