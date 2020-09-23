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Почему москвичи отказались от летнего отдыха 

Российская Газета 1 час назад
В теплое время москвичи и питерцы обычно чаще остальных соотечественников выезжают к заграничному морю. "На российском юге сейчас мало аналогичных по соотношению цена-качество предложений, поэтому в условиях действующих ограничений многие жители двух столиц остались дома, — объяснила директор направления исследований "Туризм и транспорт" НАФИ Ирина Иванкова. — Кроме того, в этих городах хорошо развита досуговая сфера, есть возможность отдохнуть и получить новые впечатления, не выезжая за их пределы". Да и не все работодатели смогли отпустить сотрудников в отпуск из-за проблем, накопившихся во время пандемии. На планах сказалось и падение доходов. Опрос, проведенный РГС Банком, показал: около половины респондентов-москвичей в этом году готовы потратить за место под солнцем не больше 25 тысяч рублей.
Владелец одной из турфирм Татьяна Петрова рассказала "РГ", что самыми легкими на подъем летом оказались молодежь и семейные пары без детей. Семьи же с детьми, по ее словам, боялись не столько коронавируса, сколько слухов о новых ограничениях в стране и вероятности попасть в карантин из-за болезни или контакта с заболевшим. "В итоге около 80% туристов перенесли поездку на следующий год, — поделилась Петрова. — Еще 10% ждут возврата денежных средств, 6% — туристы, купившие тур после открытия Турции и пляжей юга России, а 4% — люди, которые перенесли тур на более поздний срок". Некоторые туристы, отказавшиеся от поездок, сообщили: работодатель запретил им покидать страну или регион. Чаще всего, объяснила Петрова, это сотрудники госслужб и крупных компаний. Пенсионеры же решили не ждать возврата денег, а просто перенесли туры на 2021 год. Москвичка Наталья Манухина вместе с большой семьей провела все лето на даче в Тверской области. Несколько раз они выезжали отдохнуть на озеро Селигер. Она — семейный психолог, потому могла работать удаленно. Ее многие друзья и клиенты тоже остались дома. Во многом из-за неопределенности и опасения подцепить вирус.

Многие горожане предпочли остаться дома или на даче

Тем временем Петербург возглавил рейтинг самых востребованных железнодорожных маршрутов для путешествий из Москвы этой осенью. Список составили специалисты онлайн-сервиса "Туту.ру". На втором месте оказался Нижний Новгород, а на третьем — Владимир.
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Комментарии
Общество , Видео , Татьяна Петрова , Росгосстрах Банк
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