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В Минздраве назвали главные принципы правильного питания 

Суть событий и ещё 3 32 минуты назад
В Минздраве назвали главные принципы правильного питания
Фото: Суть событий
Питаться следует часто и небольшими порциями, и в рационе обязательно должны быть супы, рассказала главный внештатный специалист Минздрава Оксана Драпкина.

«По поводу питания, думаю, что стоит избегать слова "диета"», — отметила она.

В первую очередь, питание должно быть сбалансированным. Тем, кто избегает употребления супов, медик посоветовала изменить свое отношение к таким блюдам.
Она пояснила, что суп помогает контролировать вес, не дает сильно поправиться, но вместе с тем удовлетворяет аппетит, вызывая чувство сытости.
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Общество , Другое , Минздрав РФ
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