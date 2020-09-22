В Минздраве назвали главные принципы правильного питания 

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Питаться следует часто и небольшими порциями, и в рационе обязательно должны быть супы, рассказала главный внештатный специалист Минздрава Оксана Драпкина.

«По поводу питания, думаю, что стоит избегать слова "диета"», — отметила она.

В первую очередь, питание должно быть сбалансированным. Тем, кто избегает употребления супов, медик посоветовала изменить свое отношение к таким блюдам.

Она пояснила, что суп помогает контролировать вес, не дает сильно поправиться, но вместе с тем удовлетворяет аппетит, вызывая чувство сытости.