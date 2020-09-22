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К проблеме дорог в Подмосковье привлекли внимание кровью 

Вероника Полынина 17 минут назад
Жители подмосковной деревни установили на сельской дороге, где насмерть сбили женщину, крест с табличкой «В память жертве чиновничьей преступности», написанной «кровью».
Как сообщает телеграм-канал Mash, жители деревни Лохино под Одинцовом неоднократно жаловались на дорогу без тротуаров, интенсивность движения по которой резко возросла после строительства неподалеку большого жилого комплекса.
По словам местного жителя, раньше дорога использовалась только жителями деревни.
Сейчас же новоселы ЖК используют сельскую дорогу для объезда пробок, при этом нарушая скоростной режим. При этом жителям деревни по-прежнему приходится ходить по проезжей части. В минувшие выходные на дороге сбили женщину-пешехода. Местные жители считают, что в ее смерти виноваты чиновники, которые раз за разом отказывались перестроить дорогу, ссылаясь на нехватку денег.
После установки «кровавого» креста чиновники обратились к разработчикам навигаторов с просьбой убрать дорогу с карт.
Как сообщал «Рамблер», ранее в Омской области власти поселка отремонтировали дорогу, засыпав ее булыжниками вместо мелкой щебенки.
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Общество , Видео , Московская область
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