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Церемония прощания с актером Михаилом Борисовым началась в Москве 

Вечерняя Москва и ещё 12 1 час назад
Церемония прощания с Борисовым началась в Москве
Фото: Вечерняя Москва
Церемония прощания с ведущим лотереи «Русское лото» Михаилом Борисовым началась в Театральном институте имени Щукина, где преподавал актер. Об этом сообщает корреспондент «Вечерней Москвы» с места события.
После церемонии тело Борисова похоронят на Востряковском кладбище в столице.
Напомним, бессменный ведущий «Русского лото» Михаил Борисов умер вечером 19 сентября в возрасте 72 лет. Перед этим его госпитализировали, так как ему стало дурно на съемках. Позднее СМИ писали, ссылаясь на сестру Борисова, что ее брата якобы заставляли слишком много работать и задерживаться на съемках все последние дни.
Позднее представитель «Столото» рассказал, кто будет вести телепередачу после смерти Борисова.

СПРАВКА «ВМ»

Михаил Борисов родился 8 февраля 1949 года в Москве. В 1982 году окончил Театральный институт им. Бориса Щукина.
В разные годы работал главным режиссером Томского драматического театра и московского драматического театра «Глобус». Телепрограммой «Русское лото» начал заниматься в 1994 году. Удостоен звания заслуженного артиста Российской Федерации в 2000 году.
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Комментарии
Общество , Михаил Борисов , Москва
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