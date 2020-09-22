Мошенники придумали способ обворовывать телезрителей

Мошенники придумали способ нелегального обогащения за счет российских телезрителей, сообщает Life.ru. Своим жертвам аферисты обещают качественное телевещание за вознаграждение.

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Преступники представляются сотрудниками Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). Диалог с потенциальной жертвой аферисты начинают с вопроса о качестве принимаемого сигнала. Если картинка или пакет каналов не устраивает телезрителя, ему предлагают настроить антенну или приставку. Стоимость услуги оценивается в 2,5 – 4 тысячи рублей. Телезрителям также предлагают купить «новейшее» оборудование, которое оказывается вполне обычным, но по завышенным ценам.

В пресс-службе РТРС заявили журналистам, что компания не занимается продажей оборудования, а настроить каналы с помощью приставки любой пользователь может самостоятельно. Ля этого необходимо включить функцию автопоиска.