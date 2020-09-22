Умер переводчик романа Джойса «Улисс» Сергей Хоружий

Все новости на карте

22 сентября 2020 года в возрасте 78 лет умер российский ученый, философ и переводчик Сергей Хоружий.

Он родился 5 октября 1941 года в Скопине Рязанская область ). Его отец, военный и партийный деятель Сергей Корнилов , погиб в 1941 году. Мать — партизанская активистка Вера Хоружая, погибла в 1942 году (в 1960 году посмертно удостоена звания Героя Советского Союза). Сергея Хоружего воспитывали родственники матери.

Доктор физико-математических наук. В 1967 году защитил кандидатскую диссертацию на тему "Проблемы аксиоматической теории рассеяния", в 1976 году — докторскую диссертацию на тему "Алгебраическая квантовая теория поля с правилами суперотбора".

В 1967-2006 годах Сергей Хоружий работал в Математическом институте им. В. А. Стеклова Российской академии наук (РАН; до 1991 года — Академия наук СССР).

В 1993 году создал отдел синергийной антропологии Института человека РАН. С того же года являлся действительным членом Российской академии естественных наук.

В 2005 году стал соучредителем и директором автономной некоммерческой организации "Институт синергийной антропологии".

Сергея Булгакова, Льва Карсавина. Сергей Хоружий был главным научным сотрудником сектора философских проблем социальных и гуманитарных наук Института философии РАН. В центре его научных интересов находились история русской религиозной философии, а также исследования мистического опыта православной церкви . Особое внимание ученый уделял исихастской духовной практике православия ("непрестанной молитве", "умному деланию"). Результатами его работы в этой области стали книги "Диптих безмолвия. Аскетическое учение о человеке в богословском и философском освещении" (1991), "После перерыва. Пути русской философии" (1994), "Феноменология аскезы" (1998), "Миросозерцание Флоренского" (1999), "Опыты из русской духовной традиции" (2005) и др. Являлся редактором изданий трудов философов Павла Флоренского

В общей сложности опубликовал 10 книг и более 150 статей по философии и теологии, две книги и около 70 статей — по физике и математике.

Хоружий также был известен как переводчик и комментатор произведений ирландского писателя Джеймса Джойса (1882-1941). В 1989 году в журнале "Иностранная литература" впервые был напечатан полный перевод романа "Улисс", выполненный Хоружим совместно с Виктором Хинкисом (отдельное издание вышло в 1993 году). Также он перевел роман Джойса "Портрет художника в юности" и сборник его рассказов "Дублинцы".

В 1994 году выпустил книгу "Улисс" в русском зеркале".

В 2003 году в его переводе был издан незаконченный роман Джойса "Герой Стивен".

Помимо английского Сергей Хоружий владел итальянским, немецким и французским языками.