Когда Россию накроет вторая волна коронавируса 

Предпосылок для второй волны заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 нет и, возможно, не будет. Об этом эксперты заявили «Свободной прессе».

Главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Феликс Ершов отметил, что на протяжении полугода, в течение которого длится пандемия коронавирусной инфекции, было сделано очень многое — созданы способы борьбы с болезнью, почти созданы вакцины.

«Через полгода-год он (коронавирус. — Прим. ред.) уже не будет проблемой», — считает он.

Главный врач московской Городской клинической больницы имени Жадкевича (ГКБ №71) Александр Мясников убежден, что предпосылок для второй волны заболеваемости COVID-19 нет, так как болезнь ведет себя как торфяной пожар — медленно тлеет, временами вырываясь наружу.

Заведующая лабораторией эпидемиологии инфекционных и неинфекционных заболеваний Научно-исследовательского института (НИИ) эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Людмила Лялина считает, что говорить о второй волне заболеваемости коронавирусной инфекцией рано, потому что даже первая до сих пор не снизилась к нужному порогу.