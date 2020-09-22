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Когда Россию накроет вторая волна коронавируса 

Артём Кульша 28 минут назад
Когда Россию накроет вторая волна коронавируса
Фото: РИА Новости
Предпосылок для второй волны заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 нет и, возможно, не будет. Об этом эксперты заявили «Свободной прессе».
Главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Феликс Ершов отметил, что на протяжении полугода, в течение которого длится пандемия коронавирусной инфекции, было сделано очень многое — созданы способы борьбы с болезнью, почти созданы вакцины.

«Через полгода-год он (коронавирус. — Прим. ред.) уже не будет проблемой», — считает он.

Главный врач московской Городской клинической больницы имени Жадкевича (ГКБ №71) Александр Мясников убежден, что предпосылок для второй волны заболеваемости COVID-19 нет, так как болезнь ведет себя как торфяной пожар — медленно тлеет, временами вырываясь наружу.
Заведующая лабораторией эпидемиологии инфекционных и неинфекционных заболеваний Научно-исследовательского института (НИИ) эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Людмила Лялина считает, что говорить о второй волне заболеваемости коронавирусной инфекцией рано, потому что даже первая до сих пор не снизилась к нужному порогу.
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Комментарии
Общество , Александр Мясников
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