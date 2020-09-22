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Умер Сергей Хоружий

Алиса Селезнёва
37 минут назад
Физик-теоретик, философ, богослов и переводчик произведений Джеймса Джойса Сергей Хоружий скончался на 79-ом году жизни. Об этом заявил в своем Telegram-канале публицист Николай Подосокорский.
Умер Сергей Хоружий
Фото: WikipediaWikipedia
По его словам, Хоружий умер сегодня ночью. При этом публицист не сообщил причину смерти ученого, известного, в том числе, переводом 1000-страничного романа Джойса «Улисс», а также других произведений этого писателя.
Сергей Хоружий помимо переводов был автором кандидатской диссертации «Проблемы аксиоматической теории рассеяния» и докторской диссертации «Алгебраическая квантовая теория поля с правилами суперотбора». Он также основал Институт синергийной антропологии (2005), входил в состав Синодальной библейско-богословской комиссии Русской православной церкви и редколлегии журнала «Богословские труды».
«Рамблер» писал, что ранее на 83-м году жизни скончался доктор биологических наук, академик РАН Леонид Розенштраух.
Общество,Джеймс Джойс,Михаил Борисов,РПЦ,РАН,
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