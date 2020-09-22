В каждом подъезде в строящемся жилом комплексе (ЖК) «Москвичка» в поселке Коммунарке в составе Москвы есть по несколько хостелов для мигрантов. Там стоит неприятный запах, грязно, есть насекомые. В квартирах живут рабочие с соседних строек. Они платят за это по 10 тысяч рублей в месяц каждый. Мигранты шумят, задирают других жильцов дома и сломали детскую площадку.

Квартиры им сдала в аренду местная управляющая компания. Там это не отрицают и призывают недовольных потерпеть до окончания строительства ЖК, потому что рабочих нужно куда-то заселять.

Тем временем на Можайском шоссе в городе Одинцове, Московская область, целый пятиэтажный дом стал общежитием для мигрантов. Прежних жильцов переселили в новостройку, дом приготовили под снос, но пока не отключили от коммуникаций. Сейчас там живет несколько сотен человек.

Прохожие стараются обходить дом стороной, потому что мигранты могут выбросить мусор прямо из окна, а некоторое время назад они устроили перестрелку у подъезда среди бела дня.