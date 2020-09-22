«Была панамка»: Журналист ответил на требование Навального 

Как сообщал «Рамблер», Навального госпитализировали в омскую клинику утром 20 августа. Ему стало плохо во время полета, самолет экстренно посадили в Омске, поэтому он попал в местную больницу. Позже его перевезли в берлинскую клинику Charite.

Врачи Charite попросили Институт фармакологии и токсикологии Бундесвера провести дополнительные исследования. В Германии заявили, что результаты этих исследований доказали отравление оппозиционера ядом из группы «Новичок».

10 сентября стало известно, что Навальный полностью пришел в себя после выхода из медицинской комы, позже политик опубликовал первые посты в соцсетях.

На своем сайте Навальный рассказал , что ему до сих пор не вернули одежду, в которой он был в день госпитализации в России.

«30 дней «доследственной проверки» были использованы для того, чтобы прятать эту важнейшую улику. Перед тем, как разрешить меня увезти в Германию, всю одежду с меня сняли, и отправили абсолютно голого», — рассказал он (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Навальный подчеркнул, что «Новичок» был обнаружен на его теле, поэтому, возможно, следы остались и на одежде.

Лурье решил, что требование вернуть одежду говорит о неблагодарности Навального.