Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

«Была панамка»: Журналист ответил на требование Навального 

Мария Иванова 17 минут назад
«Была панамка»: Журналист ответил на требование Навального
Фото: Reuters
Журналист Олег Лурье рассказал анекдот об утонувшей панамке, комментируя требование оппозиционера Алексея Навального вернуть одежду, на которой могли быть следы яда. Об этом Лурье написал в своем твиттере.
Как сообщал «Рамблер», Навального госпитализировали в омскую клинику утром 20 августа. Ему стало плохо во время полета, самолет экстренно посадили в Омске, поэтому он попал в местную больницу. Позже его перевезли в берлинскую клинику Charite.
Врачи Charite попросили Институт фармакологии и токсикологии Бундесвера провести дополнительные исследования. В Германии заявили, что результаты этих исследований доказали отравление оппозиционера ядом из группы «Новичок».
10 сентября стало известно, что Навальный полностью пришел в себя после выхода из медицинской комы, позже политик опубликовал первые посты в соцсетях.
На своем сайте Навальный рассказал, что ему до сих пор не вернули одежду, в которой он был в день госпитализации в России.

«30 дней «доследственной проверки» были использованы для того, чтобы прятать эту важнейшую улику. Перед тем, как разрешить меня увезти в Германию, всю одежду с меня сняли, и отправили абсолютно голого», — рассказал он (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Навальный подчеркнул, что «Новичок» был обнаружен на его теле, поэтому, возможно, следы остались и на одежде.
Лурье решил, что требование вернуть одежду говорит о неблагодарности Навального.

«В тему: На пляже у моря играет ребенок. Его накрывает волной и уносит в море. Мужчина бросается в воду и спасает малыша. Через минуту подходит дедушка спасенного: Вы внука спасли. Мерси, конечно! Но на нем была панамка! Как не видели?» — написал он.

Комментарии
Общество , Алексей Навальный , Олег Лурье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турист утонул на глазах у отдыхающих в Сочи
Турист утонул на глазах у отдыхающих в Сочи
Опубликовано видео госпитализации гулявшей голой актрисы
Опубликовано видео госпитализации гулявшей голой актрисы
«Самая красивая попа!»: Севастьянова восхитила фанатов
«Самая красивая попа!»: Севастьянова восхитила фанатов
В РФ обнаружили следы внеземной жизни
В РФ обнаружили следы внеземной жизни
Видео
Опубликовано видео землетрясения в Иркутской области
00:36
Опубликовано видео землетрясения в Иркутской области
Происшествия
Опубликовано видео рекорда россиян с 11 мертвыми петлями
01:04
Опубликовано видео рекорда россиян с 11 мертвыми петлями
Наука и техника
Опубликовано видео учений минометных подразделений
01:41
Опубликовано видео учений минометных подразделений
Армия
Дождь из мертвых ворон в Саратове попал на видео
01:24
Дождь из мертвых ворон в Саратове попал на видео
Происшествия
Появилось видео последствий взрыва в Тюмени
00:47
Появилось видео последствий взрыва в Тюмени
Происшествия
Появилось видео главных роликов недели
03:28
Появилось видео главных роликов недели
Общество
Появилось видео с заявлением Навального после комы
06:22
Появилось видео с заявлением Навального после комы
Происшествия
Женщины набросились на пожилого водителя в Химках и попали на видео
00:32
Женщины набросились на пожилого водителя в Химках и попали на видео
Медведи на парковке под Магаданом попали на видео
01:01
Медведи на парковке под Магаданом попали на видео
Пьяный россиянин на тракторе раздавил машину и попал на видео
01:28
Пьяный россиянин на тракторе раздавил машину и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение