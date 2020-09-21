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Михалков сделал скандальное заявление о протестах в Минске 

Вероника Полынина 1 час назад
Михалков сделал скандальное заявление о минских протестах
Фото: РИА Новости
Режиссер Никита Михалков назвал фотографии с акций протеста в Белоруссии компьютерной графикой.
В выпуске передачи«Бесогон» от 12 сентября Михалков предложил рассмотреть внимательнее фотографию одной из акций протеста в Минске. Режиссер заявил, что просветов между ног у людей, стоящих в первых рядах, просто «не может быть» при таком количестве народа.

«Это чистая абсолютно компьютерная графика, — заверил кинорежиссер, — Это я вам говорю как профессионал, вы можете мне поверить».

По словам Михалкова, протесты в Белоруссии организовали люди, «осознанно занимающиеся деструктивной деятельностью».
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл Лукашенко (80,1% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста.
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Общество , Никита Михалков , Минск
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