Пашаев решил участвовать в выборах в Госдуму

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил РИА Новости, что намерен участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году.
"Само собой, да-да", — ответил он на вопрос, планирует ли готовиться к выборам в ГД.
Ранее Пашаев объявил о создании левоцентристской политической партии "Союз справедливых сил России" (СССР). Эта партия пока не значится в списке зарегистрированных политических партий Минюста РФ.
Адвокатская палата Северной Осетии 18 сентября лишила Пашаева статуса адвоката за дисциплинарный проступок. Кроме того, председатель СК Александр Бастрыкин поручил организовать проверку о возможных противоправных действиях Пашаева — речь идет о предполагаемой причастности к мошенничеству с недвижимостью.
По итогам громкого судебного процесса Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за совершенное в пьяном виде ДТП, в котором погиб человек. Пашаев тщетно пытался доказать, что артист был не за рулем, а машину вел кто-то другой.