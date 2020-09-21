На РИФ-2020 предложили меморандум о социальной рекламе

Участники Российского интернет-форума (РИФ-2020) предложили создать меморандум о социальной рекламе в интернете.

Автором инициативы выступил АНО «Институт развития Интернета», представители отрасли идею поддержали. Документ призван закрепить понятия социальной рекламы и социально-значимой информации в Сети, а также определения её основных форматов и критериев оценки её эффективности.

«Карантин по COVID-19 дал мощный импульс активному развитию социальных проектов и офлайн, и онлайн. Компании российской интернет-отрасли продемонстрировали высочайшую степень социальной ответственности, поддержав как россиян, так и компании малого и среднего бизнеса», — прокомментировал идею генеральный директор АНО «Институт развития Интернета» Антон Ключкин.

Вице-президент по коммуникациям Mail.ru Group Очир Манджиков отметил, что социально-ответственный подход в бизнесе является «частью ДНК интернет-компаний». Его поддержала директор по маркетингу Яндекса Дарья Золотухина, добавив, что социальная ответственность интернет-компаний заключается не только в размещении социальной рекламы, но и в помощи технологиями и инфраструктурой.

«Пандемия высвободила время и ресурсы для создания социального контента. Основной вопрос — как эти ресурсы коммерческим компаниям высвобождать в дальнейшем и какая роль государства?» — задался вопросом исполнительный директор по медиа Rambler&Co, Андрей Цыпер.

Член ОП РФ, директор Автономной некоммерческой организации «Агентство социальной информации» (АСИ) и модератор дискуссии Елена Тополева-Солдунова призвала объединиться и согласовать правила работы, чтобы социальное взаимодействие НКО с интернет-площадками стало еще более масштабным и результативным.