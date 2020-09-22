Эксперт: Курящих мужчин в России стало меньше 

Принятие федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» поспособствовало снижению числа курящих мужчин в России . С соответствующим заявлением выступила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике министерства здравоохранения Оксана Драпкина, передает АГН «Москва».

Специалист отметила, что в стране вредная привычка встречается чаще у мужчин, чем у женщин. При этом представители сильного пола постепенно отказываются от никотиновой зависимости, в частности, благодаря проведенной работе властей.

Кроме того, как уточнила Драпкина, в стране снизилось число случаев пассивного курения — примерно на 70%.

Ранее «МИР 24» писал о последствиях курения, которые не подвергаются широкой огласке. Так, в списке заболеваний — депрессия, язва и диабет.