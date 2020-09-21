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Российских пенсионеров назвали людьми второго сорта 

Павел Тиунов 1 час назад
Российских пенсионеров назвали людьми второго сорта
Фото: РИА Новости
Российских пенсионеров можно образно поделить на две категории: на тех, кто может позволить себе не работать на пенсии, и на тех, кто продолжает трудиться, поскольку размер выплат по уходу на заслуженный отдых не позволяет обеспечит существование, заявили «Свободной прессе».
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Минтруде РФ заявили, что на 2021-ый, 2022-ой и 2023-ий года запланирована индексация пенсий неработающим пенсионерам на уровне 6,3%. В результате выплаты подрастут на 1 тысячу рублей, и средняя пенсия составит более 17 тысяч рублей.
Экономический обозреватель Юрий Пронько подчеркнул, что запланированная индексация не коснется выплат работающим пенсионерам и даже некоторым неработающим, что, по его словам, свидетельствует, о социальной несправедливости.
С экспертом согласился председатель Центрального совета «Партии пенсионеров» Владимир Бураков. Он отметил, что это обстоятельство противоречит здравому смыслу и базовым принципам социального государства. При этом запланированная индексация, по его мнению, не принесет реальной пользы, поскольку будет полностью «съедена инфляцией».
Политический обозреватель газеты «2000» Дмитрий Галкин, комментируя ситуацию, заявил, что пенсионеры в России давно поделены на два сорта: на тех, кто позволяет себе не работать, имея солидное пособие, или работает исключительно из любви к делу, и на тех, кто продолжает трудиться, пытаясь выжить. Выровнять социальное неравенство, по его словам, можно очень просто: увеличив размер пенсии всем категориям пожилых людей.
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Комментарии
Общество , Юрий Пронько , Дмитрий Галкин , Владимир Бураков , Минтруд
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