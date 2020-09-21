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«Совсем совести нет»: россияне обрушились на депутата

Алиса Селезнёва
1 час назад
Новосибирский депутат Наталья Пинус рассказала во «ВКонтакте» о поездке на Средиземное море и попросила собрать ей «на мечту» сто тысяч рублей.
«Совсем совести нет»: россияне обрушились на депутата
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам народной избранницы, 16 сентября она села в самолет и улетела на Средиземное море, «потому что надо отдохнуть».
«Вернёмся 28 сентября красивые, отдохнувшие, загоревшие, полные сил для новых свершений!» - отметила она (здесь и далее орфография и пунктуация пользователей сохранены).
На следующий день Пинус опубликовала пост, в котором заявила, что у нее день рождения и попросила «дорогих друзей» скинуться ей на подарок.
«У меня есть мечта. Она касается моего увлечения керамикой. Если поможете воплотить ее в мой день рождения, я буду рада. Собственная муфельная печь для обжига керамики. А то я все езжу обжигать свои изделия к другим людям. Стоит печь около 100 тысяч рублей», - написала она.
Депутат отметила, что у нее у самой «не поднимется рука» купить себе такой подарок и опубликовала номер банковской карты.
В комментариях к записи пользователи соцсети выразили свое возмущение предложением скинуться на подарок.
«Еще и деньги выпрашивать. Совсем совести нет...», - отметила Ольга Лысова.
«Позорище!» - возмутился Airdrop Alert.
«А на Средиземное море на поездку, значит, есть деньги», - напомнил Алексей Кузнецов.
Сама Наталья Пинус заявила, что обращалась к своим друзьям, и не понимает резких высказываний в свой адрес.
«Обратилась к друзьям помочь в реализации моей мечты о печи через соцсети. Как многие делают. Друзья с радостью откликнулись. Я не понимаю, как раздули такого слона?)))» - спросила она.
«Рамблер» писал, что ранее саратовская чиновница лишилась должности за комментарий в соцсетях. В одной из групп «ВКонтакте» она заявила, что «раньше никогда денег за рождение детей не давали и жили как-то, не скулили».
Общество,Ольга Лысова,Наталья Пинус,Алексей Кузнецов,
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