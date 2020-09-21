«Совсем совести нет»: россияне обрушились на депутата

Новосибирский депутат Наталья Пинус рассказала во «ВКонтакте» о поездке на Средиземное море и попросила собрать ей «на мечту» сто тысяч рублей.

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По словам народной избранницы, 16 сентября она села в самолет и улетела на Средиземное море, «потому что надо отдохнуть».

«Вернёмся 28 сентября красивые, отдохнувшие, загоревшие, полные сил для новых свершений!» - отметила она (здесь и далее орфография и пунктуация пользователей сохранены).

На следующий день Пинус опубликовала пост, в котором заявила, что у нее день рождения и попросила «дорогих друзей» скинуться ей на подарок.

«У меня есть мечта. Она касается моего увлечения керамикой. Если поможете воплотить ее в мой день рождения, я буду рада. Собственная муфельная печь для обжига керамики. А то я все езжу обжигать свои изделия к другим людям. Стоит печь около 100 тысяч рублей», - написала она.

Депутат отметила, что у нее у самой «не поднимется рука» купить себе такой подарок и опубликовала номер банковской карты.

В комментариях к записи пользователи соцсети выразили свое возмущение предложением скинуться на подарок.

«Еще и деньги выпрашивать. Совсем совести нет...», - отметила Ольга Лысова.

«Позорище!» - возмутился Airdrop Alert.

«А на Средиземное море на поездку, значит, есть деньги», - напомнил Алексей Кузнецов

Сама Наталья Пинус заявила, что обращалась к своим друзьям, и не понимает резких высказываний в свой адрес.

«Обратилась к друзьям помочь в реализации моей мечты о печи через соцсети. Как многие делают. Друзья с радостью откликнулись. Я не понимаю, как раздули такого слона?)))» - спросила она.