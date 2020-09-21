Сокамерник постриг Ефремова в СИЗО 

Уточняется, что оба соседа Ефремова по камере младше него. У самого актера нет каких-либо жалоб на условия, сказала правозащитник.

По словам члена ОНК, Ефремова ранее посетил один из его адвокатов Роман Филиппов . Актер и защитник обсудили представление интересов в апелляционной инстанции.

"Ефремов сказал, что адвокат уже его навещал, они работают над апелляцией", — уточнила Литвинович.

8 сентября суд вынес приговор по делу Ефремова. Актер получил 8 лет колонии общего режима . С него взыскали 800 тысяч рублей в пользу семьи погибшего и лишили права управления автомобилем на три года.