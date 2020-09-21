Сокамерник постриг Ефремова в СИЗО 

Один из сокамерников артиста Михаила Ефремова постриг его. Об этом заявила член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович, передает ТАСС.
Уточняется, что оба соседа Ефремова по камере младше него. У самого актера нет каких-либо жалоб на условия, сказала правозащитник.
По словам члена ОНК, Ефремова ранее посетил один из его адвокатов Роман Филиппов. Актер и защитник обсудили представление интересов в апелляционной инстанции.
"Ефремов сказал, что адвокат уже его навещал, они работают над апелляцией", — уточнила Литвинович.
8 сентября суд вынес приговор по делу Ефремова. Актер получил 8 лет колонии общего режима. С него взыскали 800 тысяч рублей в пользу семьи погибшего и лишили права управления автомобилем на три года.
Авария произошла 8 июня на Садовом кольце в столице. Машина Ефремова выехала на встречную полосу, где столкнулась с фургоном. Находившийся за рулем водитель Сергей Захаров скончался в московской больнице. Экспертиза подтвердила, что артист был в состоянии алкогольного опьянения.