К клиническим испытаниям собственной цельновирионной вакцины готов приступить Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова, сообщили в Минздраве. Центр известен как одно из мировых научных учреждений в области медицинской вирусологии, в том числе в изучении энтеровирусных инфекций, клещевого энцефалита, коронавируса и вирусных гепатитов. Разрешение ему выдано в понедельник, 21 сентября.

Известно, что вакцина — жидкая, делается в 2 укола с перерывом в 2 недели. Для участия в испытаниях набираются более трех тысяч добровольцев, что соответствует требованиям Всемирной организации здравоохранения и международных регуляторов, а значит — позволит обеспечить исследования достоверным объемом научных данных. Все участники после вакцинации будут находиться в изоляции в условиях стационара в течение 16 дней, где их состояние будут контролировать врачи. Им также предоставят всю необходимую информацию о процедуре, возможной пользе, рисках и неудобствах.

Клинические испытания пройдут в трех российских городах: Кирове, Санкт-Петербурге и Новосибирске. А первые результаты, по словам директора Центра им. Чумакова Айдара Ишмухаметова, станут известны к концу осени. "Мы рассчитываем завершить клинические испытания в ноябре текущего года", — сказал он, подчеркнув, что в процессе доклинических исследований прививка формировала стойкий иммунный ответ.