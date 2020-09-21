Ранее эксперты заявили, что высокая стоимость российских лекарств от коронавируса объясняется большим спросом на такие препараты во всем мире. По словам гендиректора фармкомпании-разработчика «Промомед», выпускающей «Арепливир», Андрея Младенцева
, снижение стоимости пока не представляется возможным. Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн
, в свою очередь, обратил внимание на необходимость доказать эффективность препарата. Он напомнил, что исследования в Японии не подтвердили эффективность «Фавипиравира», также не сообщалось об исследовании препарата двойным слепым методом.