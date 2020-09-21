Россиянам грозят массовые аресты в Таиланде 

Тысячам россиян, кто не сможет продлить туристическую визу в Тайланде до 26 сентября, грозят аресты и крупные штрафы, заявил изданию Ura.ru исполнительный директор «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев . На засилье иностранцев властям пожаловались местные жители королевства.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в тайской прессе появилось напоминание о конце «визовой амнистии», введенной в стране из-за пандемии коронавирусной инфекции. Журналисты отметили, что в настоящее время в Тайланде находится около 150 тысяч туристов, на которых жалуются местные жители. По их мнению, именного гости из-за рубежа виноваты в повсеместной безработице, а также из-за иностранцев в королевстве до сих пор сохраняется высокий уровень опасности заразиться коронавирусом.

По словам эксперта Михаила Мальцева, то, как отреагируют власти на жалобы своих граждан, зависит от отношения руководства страны к туристам. Если от иностранцев захотят избавиться, то вопрос будет решен «быстро жесткими способами», если власти хотят «просто подыграть населению», то на просроченные визы полицейские не будут обращать внимания, отметил директор туристической ассоциации.

Мальцев подчеркнул, вопрос срочного продления туристической визы касается в первую очередь россиян, которые ведут в стране коммерческую деятельность.

Как сообщал «Рамблер», тайские власти за время пандемии коронавирусной инфекции трижды продлевали действие текущих туристических виз. При этом чиновники выражали опасение, что некоторые иностранцы захотят остаться в королевстве на долгий срок, воспользовавшись ситуацией.