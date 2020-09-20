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Сын Лукашенко обратился к россиянам 

Майк Габриелян 39 минут назад
Сын Лукашенко обратился к россиянам
Фото: РИА Новости
Старший сын президента Белоруссии Виктор Лукашенко поучаствовал в международном мотопробеге в честь 75-летия Великой Победы. Политик встретил байкеров в детской деревне «Истоки» под Минском. Он поздравил ветеранов и подарил детям спортинвентарь, сообщает СТВ.

«И все то, что и в годы Великой Отечественной войны было завоевано, и дальше на мирных полях, мы должны сохранить для наших детей и дать нашим детям, чтобы и они, увидев это, дальше несли в свое светлое будущее. Большое вам за это спасибо», — сказал Виктор Лукашенко.

Более 120 байкеров из Беларуси и России участвовали в международном мотопробеге в честь 75-летия Великой Победы. Они побывали в Мурманске, Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Бресте и других городах.
Виктор Лукашенко занимает пост помощника президента Белоруссии по национальной безопасности.
У президента Лукашенко три сына — Виктор (1975 года рождения), Дмитрий (1980) и Николай (2004).
Ранее «Рамблер» сообщал, что россиянки мечтают выйти замуж за Николая Лукашенко, который собрался на учебу в Москву.
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Общество , Николай Лукашенко , Виктор Лукашенко , Минск
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