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Врачи рассказали о болезни ведущего «Русского лото» Борисова 

Слово и Дело 22 минуты назад
Раскрыты подробности смерти Михаила Борисова
Фото: ТАСС
Медики сообщили, что погибший ведущий "Русского лото" Михаил Борисов был тяжело болен.
Борисов отказался ехать в больницу, когда ему стало плохо в первый раз. Машина скорой помощи прибыла прямо на съемочную площадку. Ведущий решил продолжить работу, медики уехали без него. Спустя три часа состояние Борисова ухудшилось, тогда его госпитализировали.
Решена судьба "Русского лото" после смерти Борисова
Врачи обнаружили у ведущего воспаление легких, его подключили к ИВЛ и ввели в состояние медикаментозной комы. Медики не смогли спасти ему жизнь. Ведущий скончался вечером. Отмечается, что у Борисова было поражено до 75% легких.
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Общество , Михаил Борисов
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