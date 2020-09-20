Раскрыты подробности смерти Михаила Борисова

Медики сообщили, что погибший ведущий "Русского лото" Михаил Борисов был тяжело болен.

Борисов отказался ехать в больницу, когда ему стало плохо в первый раз. Машина скорой помощи прибыла прямо на съемочную площадку. Ведущий решил продолжить работу, медики уехали без него. Спустя три часа состояние Борисова ухудшилось, тогда его госпитализировали.

Врачи обнаружили у ведущего воспаление легких, его подключили к ИВЛ и ввели в состояние медикаментозной комы. Медики не смогли спасти ему жизнь. Ведущий скончался вечером. Отмечается, что у Борисова было поражено до 75% легких.