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Татьяна Толстая удостоена Гран-при премии «Писатель года» 

ТАСС 1 час назад
Толстая удостоена Гран-при премии «Писатель года»
Фото: ТАСС
В Москве названы имена победителей премий "Писатель Года" и "Поэт Года", Гран-при премий удостоены писательница, телеведущая Татьяна Толстая и поэт Бахыт Кенжеев. Об этом ТАСС в субботу рассказали организаторы.
Премии учреждены Российским союзом писателей с целью поиска новых талантливых авторов, способных внести вклад в современную русскую литературу. "Гран-при — это в некотором смысле надстройка над премиями "Поэт года" и "Писатель года", у которых есть как конкурсная составляющая, так и внеконкурсная, где наиболее авторитетные литературные деятели тайным голосованием выбирают лауреатов — одного поэта и одного прозаика, — цитируют устроители главу союза Дмитрия Кравчука. — Размер Гран-при составляет по 200 тыс. рублей, это грант от Российского союза писателей".
Обладателей Гран-при выбирало специальное жюри, в которое вошли литературовед, поэт Игорь Волгин, писатель, публицист Максим Замшев, издатель, поэт Максим Амелин, поэт, эссеист Дмитрий Воденников и поэтесса, журналистка Мария Ватутина.
Первой премии "Поэт года" в основной номинации удостоена Елена Печерская. Лауреатом премии "Писатель года" в основной номинации названа Татьяна Рубцова.
"Премии "Поэт года" и "Писатель года", пожалуй, самые масштабные по количеству участников, — полагает Кравчук. — В течение всего года конкурсная комиссия изучала сотни тысяч произведений, опубликованных в сети интернет, и выбирала авторов, подающих надежды. На соискание премии было номинировано свыше 3 тыс. человек, было издано около 100 томов конкурсных альманахов с произведениями номинантов премии. Такой внушительный лонг-лист".
Лауреатам премии вручаются призы в форме пера на постаменте из камней цвета российского флага, а также предлагается издание книги за счет оргкомитета премии.
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Общество , Татьяна Толстая , Бахыт Кенжеев , Максим Амелин , Татьяна Рубцова , Дмитрий Воденников , Игорь Волгин , ИТАР-ТАСС
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