Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Актеру Юматову вызвали скорую 

Майк Габриелян 1 час назад
Актеру Юматову вызвали скорую
Фото: РИА Новости
Актёру Владимиру Юматову стало плохо с сердцем. К нему домой приехала скорая. Решается вопрос о госпитализации 69-летнего артиста. У него возникли проблемы с давлением, и нарушился сердечный ритм, передает «Пятый канал».
Владимир Юматов впервые появился на экране в 1979 году, снявшись в небольшом эпизоде в картине «Место встречи изменить нельзя». Известность ему принес фильм «Попутчик», вышедший в 1986 году. Актер снимался в российских сериалах «Марш Турецкого», «Московская сага» «Ликвидация», «Крылья империи», «Шакал», «Побег» и др.
Сам Юматов так прокомментировал состояние своего здоровья:

Да у меня вчера просто давление скакнуло очень сильно. Но сейчас уже всё хорошо. Не волнуйтесь, — заявил актёр РИА Новости.

Ранее «Рамблер» сообщал, что вылечившийся от коронавируса народный артист России Юрий Назаров рассказал о симптомах болезни.
Видео дня. Святой источник, где мыли ноги кавказцы, демонтировали
Общество , Владимир Юматов , Юрий Назаров , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Выстрелил в голову»: Измайлов о гибели возлюбленной
«Выстрелил в голову»: Измайлов о гибели возлюбленной
Борис Корчевников: «Я очень слаб»
Борис Корчевников: «Я очень слаб»
«Мишка — подарок людям»: Ефремова оставят в СИЗО на 8…
«Мишка — подарок людям»: Ефремова оставят в СИЗО на 8…
Трагедия в Рыбинске: мать девочек рассказала об убийце
Трагедия в Рыбинске: мать девочек рассказала об убийце
Видео
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
00:21
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
Армия Войска
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
00:25
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
Происшествия Криминал
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
01:17
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
Армия Оружие
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
00:12
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
01:25
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
Происшествия
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
01:22
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
Происшествия
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
02:48
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
00:59
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
Армия
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
02:20
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
В мире
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
00:45
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение