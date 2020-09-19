Актеру Юматову вызвали скорую 

Актёру Владимиру Юматову стало плохо с сердцем. К нему домой приехала скорая. Решается вопрос о госпитализации 69-летнего артиста. У него возникли проблемы с давлением, и нарушился сердечный ритм, передает «Пятый канал»

Владимир Юматов впервые появился на экране в 1979 году, снявшись в небольшом эпизоде в картине «Место встречи изменить нельзя». Известность ему принес фильм «Попутчик», вышедший в 1986 году. Актер снимался в российских сериалах «Марш Турецкого», «Московская сага» «Ликвидация», «Крылья империи», «Шакал», «Побег» и др.

Сам Юматов так прокомментировал состояние своего здоровья:

Да у меня вчера просто давление скакнуло очень сильно. Но сейчас уже всё хорошо. Не волнуйтесь, — заявил актёр РИА Новости.