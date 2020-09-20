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Число детских домов в Подмосковье сократилось в пять раз 

Вечерняя Москва и ещё 2 7 минут назад
Число детских домов в Подмосковье сократилось в пять раз
Фото: Страница Андрея Воробьева в социальной сети «ВКонтакте» / vk.com/andreyvorobiev
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за последние пять количество детских домов в регионе уменьшилось практически в пять раз — с 44 до девяти.
По словам главы Подмосковья, к концу текущего года в области закроется еще один детский дом, их останется восемь.
Подмосковные детские дома организованы по семейному типу, как квартиры. Это помогает воспитанникам адаптироваться и подготовиться к взрослой жизни, отметил Воробьев.
Андрей Воробьев и футболист Роман Павлюченко побывали в детском доме доверие в Щелкове. Как отметил губернатор Подмосковья на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», с начала текущего года уже 13 воспитанников обрели новые семьи.
Ранее сообщалось, что самый высокий процент рождаемости по России зафиксирован в Подмосковье.
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Общество , Андрей Воробьев , Роман Павлюченко , Московская область
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