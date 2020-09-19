Победивший коронавирус Назаров рассказал о болезни 

Вылечившийся от коронавируса народный артист России Юрий Назаров рассказал, как во время болезни у него «криком кричали руки, ноги и спина».

Артист тяжело переносил заболевание, но сейчас пошёл на поправку, пишет «Вечерняя Москва»

«Руки, ноги, спина — все криком кричали. Покричали, да успокоились. Потом температура 38 с чем-то поднялась, держалась дня четыре, вызвали скорую, увезли меня в больницу, а там потихоньку лечить начали», — поделился ощущениями Назаров.

По его словам, сейчас он чувствует себя нормально. Артисту помогли плазма и лекарства, последние анализы показали отсутствие вируса.

«Надоело ему бороться со мной», — подытожил актёр.

Народный артист России Юрий Назаров сыграл в 200 картинах. Среди них «Последние залпы», «Нет неизвестных солдат», «Баллада о комиссаре», киноэпопея «Освобождение» и другие.