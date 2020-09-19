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Победивший коронавирус Назаров рассказал о болезни 

Майк Габриелян 27 минут назад
Победивший коронавирус Назаров рассказал о болезни
Фото: РИА Новости
Вылечившийся от коронавируса народный артист России Юрий Назаров рассказал, как во время болезни у него «криком кричали руки, ноги и спина».
Артист тяжело переносил заболевание, но сейчас пошёл на поправку, пишет«Вечерняя Москва».

«Руки, ноги, спина — все криком кричали. Покричали, да успокоились. Потом температура 38 с чем-то поднялась, держалась дня четыре, вызвали скорую, увезли меня в больницу, а там потихоньку лечить начали», — поделился ощущениями Назаров.

По его словам, сейчас он чувствует себя нормально. Артисту помогли плазма и лекарства, последние анализы показали отсутствие вируса.

«Надоело ему бороться со мной», — подытожил актёр.

Народный артист России Юрий Назаров сыграл в 200 картинах. Среди них «Последние залпы», «Нет неизвестных солдат», «Баллада о комиссаре», киноэпопея «Освобождение» и другие.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как Юрий Назаров попал в реанимацию с двусторонней пневмонией.
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Общество , Юрий Назаров
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