Анонсированы изменения в Трудовом кодексе

«Новшество позволит многим работникам трудиться дистанционно. Здесь мы понимаем прекрасно, что вносимые изменения формируют новые предпосылки для трудовой мобильности. При этом основная наша задача — сохранение прав наших работников», — цитирует РИА «Новости» Антона Котякова.

По его словам, Минтруду и Федерации независимых профсоюзов России нужно проанализировать итоги работы по введению электронного документооборота.

Напомним, в России может быть введено страхование занятости, которое могло бы урегулировать сложившуюся систему увольнений сотрудников.

Кроме того, с 11 августа в России вступил в силу закон о выходном дне для людей 40 лет и старше, предназначенном для прохождения диспансеризации

Также газета ВЗГЛЯД писала о том, что Верховный суд (ВС) России не видит проблем в том, чтобы сотрудник в день рождения уходил с работы пораньше, если в офисе сложилась такая традиция.