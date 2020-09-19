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Минздрав порадовал россиян прогнозом по COVID-19 

Майк Габриелян 26 минут назад
Главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов заявил, что в России не будет второй волны коронавируса. По его словам, осенью будет наблюдаться лишь небольшой всплеск. Эксперта цитирует ТАСС.

«Мы ожидаем, что все-таки это будет не вторая волна, а некоторый небольшой подъем заболеваемости. О второй волне нужно говорить тогда, когда полностью первая волна [завершится]», — сказал Чуланов.

Он отметил, что в России пока идет снижение заболеваемости после первой, весенней волны.
Специалист прогнозирует, что рост числа заразившихся в сентябре — октябре будет связан с сезонным фактором, началом нового учебного года.

«Начинают формироваться новые школьные коллективы, студенческие и рабочие коллективы, многие вернулись из отпусков. Это приводит к более тесным социальным контактам и, соответственно, к некоторому росту заболеваемости», — сказал медик.

Ранее «Рамблер» сообщал, что в Петербурге оценили перспективы второй волны COVID-19.
Комментарии
Общество , Владимир Чуланов , Минздрав РФ , ИТАР-ТАСС
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