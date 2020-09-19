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Навальный сделал первое заявление после выхода из комы 

Ura.Ru и ещё 6 42 минуты назад
«Дрожат ноги»: Навальный сделал заявление из больницы
Фото: ТАСС
Блогер Алексей Навальный рассказал о своем восстановлении после выхода из комы. По его словам, он заново учился формулировать мысли и говорить.

«Совсем недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать», — написал Навальный под опубликованной в своем Instagram-канале фотографией.

По словам блогера, каждое утро к нему приходил лечащий врач и обучал его навыкам письма. Он рассказал, что первое время у него вызывали панику просьбы врача написать на доске какое-либо слово. Так как он «не понимал где брать слова».
На текущий момент блогер учится координировать свои действия, однако отмечает, что остается решить еще много проблем. Тем не менее главная проблема, по его словам, уже решена врачами клиники, превратившим его в «технически живого человека».
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