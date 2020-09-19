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Пашаев сделал заявление после лишения статуса адвоката 

Ирина Лебедева 9 минут назад
Пашаев сделал заявление после лишения статуса адвоката
Фото: РИА Новости
Адвокатская палата Северной Осетии приняла решение лишить Эльмана Пашаева адвокатского статуса.
Как рассказал mir24.tv, коллеги сочли неподобающим его поведение на процессе Ефремова.
Пашаев представил целую папку документов в свою защиту и ответил на все претензии.
В том числе была просьба от Михаила Ефремова. Актер вступился за своего бывшего защитника.
Однако через полтора часа обсуждения решение все же было принято не в его пользу.

«Вопрос был непростой. Были споры, обсуждения по каждому пункту, в чем его обвиняли. Но в итоге он лишен статуса сроком на один год», — резюмировал президент адвокатской палаты Северной Осетии Марк Гаглоев.

Сам Пашаев, если верить его словам, не видит в случившемся никакой трагедии.

«Мои знания не отнимут. Вы же помните, Иисуса тоже распяли. Он не сдал сою позицию. Нет, я не хочу себя сравнивать с ним…Я не тот человек, который будет духом падать, расстраиваться. Я буду заниматься тем же, чем и занимался. Единственное, я не смогу заниматься защитой обвиняемых, в подозреваемых рамках уголовных дел…», — заявил Эльман Пашаев.

Он отметил, что ему будет достаточно гражданских дел, к тому же, он — международник, и готов вести дела в других странах.
Нужно сказать, что лишению профессионального статуса Пашаева подвергают не впервые.
Но всякий раз он возвращался в профессию. Через год он сможет сдать экзамен и вновь полноценно трудиться.
Как ранее писал «Рамблер», после суда над Михаилом Ефремовым на его адвоката Эльмана Пашаева Федеральная палата адвокатов завела дисциплинарное дело за нарушение профессиональной этики.
Также его обвинили в хищении квартиры, которую он снимал, а позже прописал там себя и свою семью.
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Комментарии
Общество , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Иисус Христос , Mir24.TV , Республика Северная Осетия — Алания
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