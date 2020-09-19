Актёра Юрия Назарова выписали из больницы

"Выписали. Он дома. Теперь он на карантине две недели безвылазно. Он настоящий мужчина — в жизни не признает, если у него что-то не так", — сказала она. Назарова поделилась, что семья рада возвращению артиста домой и доверяет врачам, которые выписали его.