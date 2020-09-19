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Актера Юрия Назарова выписали из больницы 

ТАСС и ещё 8 3 часа назад
Актёра Юрия Назарова выписали из больницы
Фото: РИА Новости
Народный артист России Юрий Назаров выписан из больницы, где лечился от двустороннего воспаления легких. Он находится дома на 14-дневном карантине, сообщила ТАСС в субботу его дочь Татьяна Назарова.

"Выписали. Он дома. Теперь он на карантине две недели безвылазно. Он настоящий мужчина — в жизни не признает, если у него что-то не так", — сказала она. Назарова поделилась, что семья рада возвращению артиста домой и доверяет врачам, которые выписали его.

Ранее дочь сообщала, что актер находится в 52-й больнице в Москве. Артисту диагностировали двустороннее воспаление легких на фоне коронавирусной инфекции.
Народному артисту РФ Юрию Назарову 83 года. С 1963-го по 1996 год служил в труппе Театра-студии киноактера (ныне — Государственный театр киноактера, Москва). Большую известность Юрий Назаров получил как киноактер. Первой крупной работой стала роль капитана Дмитрия Новикова в военной картине Леона Саакова "Последние залпы". В 1960-е годы актер снимался у Андрея Тарковского в картине "Андрей Рублев" (1966): в киноновелле "Набег" Юрий Назаров исполнил сразу две роли — Великого и Малого князей. Затем работал вместе с режиссером над фильмом "Зеркало" (1974, роль военрука Широкова). Одна из самых известных работ — роль Николая Маринина, отца главной героини в популярном советском фильме "Маленькая Вера" Василия Пичула (1988). В общей сложности Юрий Назаров снялся в более чем 250 фильмах и сериалах.
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Общество , Андрей Тарковский , Василий Пичул , Татьяна Назарова , Юрий Назаров , Дмитрий Новиков , Леон Сааков , ИТАР-ТАСС
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