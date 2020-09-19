Специалисты объяснили, почему российские лекарства от коронавируса стоят 12 тысяч рублей. Это объясняется большим спросом во всем мире. При этом еще необходимо доказать эффективность этих средств, пишет «КП» со ссылкой на экспертов рынка.

Накануне стало известно, что цена на арепливир составит 12320 рублей. Это огромная сумма для большинства россиян, она выше прожиточного минимума 2020 года.

По словам гендиректора компании «Промомед», выпускающей препарат, стоимость пока снизить нельзя.

«Эта цена тем или иным образом связана с ценой поставки в лечебное учреждение. У нас не могут быть две разные цены для бюджета и для розницы, поэтому это та цена, которая фактически сформировалась», — сказал Андрей Младенцев.

Его коллеги полагают, что цена оправдана — лекарство новое и востребовано на рынке.

«Если исходить из ситуации, спрос на препарат во всем мире очень высок. И он вряд ли может стоить слишком дешево, учитывая международную обстановку и ситуацию в эпидемиологическом отношении», — заявил эксперт фармрынка Николай Беспалов.

Он отметил, что бесконтрольно применять подобные лекарства нельзя. Пациент не должен приобретать и использовать препарат без рецепта.

Вирусолог Анатолий Альтштейн полагает, что неважно, сколько будет стоить лекарство. Потому что антиковидные препараты еще не доказали эффективность. Так, по его словам, исследования японцев не подтвердили эффективность «Фавипиравира», он не прошел проверку двойным слепым методом.

«Если эффективность будет доказана, то необходимо найти технологические пути, чтобы сделать лекарство более дешевым. А если оно не работает, то смысла в нем большого нет, кроме коммерческого», — сказал эксперт.

Все зарегистрированные средства против COVID-19 сделаны на основе действующего вещества фавипиравир. Оно было разработано японскими учеными, но срок патента истек. Российские компании взяли за основу японские наработки и разработали три антиковидных препарата, которые сейчас разрешены к продаже в аптеках. Это «Авифавир», «Коронавир» и «Арепливир».