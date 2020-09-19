Добровинский высказался о лишении Пашаева статуса адвоката

«Мне не к лицу комментировать решение коллег. И тем более не к лицу говорить что-то о процессуальном противнике. Я считаю, это не этично… Был процесс, были какие-то высказывания господина Пашаева, он хозяин своего слова. Но говорить о том, хорошо или плохо поступили — это не к лицу. Но могу еще раз сказать, что по Пашаеву буду скучать, как и многие», — сказал Добровинский.