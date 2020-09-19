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Добровинский высказался о лишении экс-защитника Ефремова статуса адвоката 

Свободная пресса 1 час назад
Добровинский высказался о лишении Пашаева статуса адвоката
Фото: РИА Новости
Напомним, накануне адвокатская палата Северной Осетии лишила Эльмана Пашаева, который защищал в суде актера Михаила Ефремова, статуса адвоката. Что по этому поводу думает юрист Александр Добровинский, выяснил 360tv.ru.

«Мне не к лицу комментировать решение коллег. И тем более не к лицу говорить что-то о процессуальном противнике. Я считаю, это не этично… Был процесс, были какие-то высказывания господина Пашаева, он хозяин своего слова. Но говорить о том, хорошо или плохо поступили — это не к лицу. Но могу еще раз сказать, что по Пашаеву буду скучать, как и многие», — сказал Добровинский.

Пашаев в ходе судебного процесса над Ефремовым пытался доказать, что артист не был за рулем, однако этого ему не удалось. Суд установил, что актер сам вел машину и приговорил его к 8 годам колонии. После этого Ефремов заявил, что Пашаев его просто подставил и отказался от его услуг, хоть они и были бесплатными. Новым адвокатом актера стал Роман Филиппов.
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Общество , Эльман Пашаев , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Роман Филиппов , Телеканал "360° Подмосковье" , Республика Северная Осетия — Алания
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