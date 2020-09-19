Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Россиянам напомнили об осеннем равноденствии 

Lenta.ru 1 час назад
Россиянам напомнили об осеннем равноденствии
Фото: РИА Новости
Во вторник, 22 сентября, насупит осеннее равноденствие, когда в любой точке Земли продолжительность светового дня и ночи сравняется. Об этом россиянам напомнила научный сотрудник Московского планетария Людмила Кошман, передает ТАСС.
Кроме того, осеннее равноденствие принесет астрономическую осень в Северное полушарие планеты — день станет короче ночи. После этого дня его продолжительность будет уменьшаться примерно на пять минут каждый день.

«Световой день [в Северном полушарии] стал убывать еще 21 июня, в день летнего солнцестояния. С 17 часов в июне к 22 сентября его продолжительность сократится до 12 часов. Ко дню зимнего солнцестояния, 21 декабря, световой день в Москве и средних широтах составит всего лишь семь часов», — объяснила Кошман.

В следующий раз жители планеты смогут наблюдать равное соотношение длины светового дня и ночи в день весеннего равноденствия, который ожидается в марте
Видео дня. Святой источник, где мыли ноги кавказцы, демонтировали
Последние новости
Россия возобновит авиасообщение еще с несколькими странами Россия возобновит авиасообщение еще с несколькими странами Раскрыта цена второго российского лекарства от коронавируса Раскрыта цена второго российского лекарства от коронавируса ЦБ сохранил ключевую ставку ЦБ сохранил ключевую ставку
Комментарии
Общество , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ивлееву укусила муха цеце
Ивлееву укусила муха цеце
Цой десять лет носила в себе австралийского паразита
Цой десять лет носила в себе австралийского паразита
В сибирских кратерах увидели опасность
В сибирских кратерах увидели опасность
Жительница Японии достигла рекорда долголетия
Жительница Японии достигла рекорда долголетия
Видео
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
00:21
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
Армия Войска
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
00:25
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
Происшествия Криминал
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
01:17
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
Армия Оружие
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
00:12
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
01:25
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
Происшествия
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
01:22
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
Происшествия
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
02:48
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
00:59
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
Армия
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
02:20
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
В мире
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
00:45
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение