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Россия возобновляет авиасообщение с четырьмя странами 

Вероника Полынина 37 минут назад
Россия возобновляет авиасообщение с четырьмя странами
Фото: Reuters
Россия возобновляет авиасообщение с Казахстаном, Киргизией, Белоруссией и Южной Кореей, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб РФ по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Рейсы в Нур-Султан, Бишкек и Минск возобновятся 21 сентября и будут осуществляться раз в неделю.
С 27 сентября Россия возобновит авиасообщение с Южной Кореей — самолеты начнут летать в Сеул также раз в неделю.

«Оперативным штабом принято решение о прекращении программы вывозных рейсов в связи с возобновлением транспортного сообщения между государствами и возможностью для российских граждан вернуться на родину регулярными авиарейсами», — отметили в оперштабе.

В качестве альтернативы вывозным рейсам на коммерческой основе будут задействованы самолеты «Аэрофлота», возвращающиеся в РФ после выполнения грузовых, грузопассажирских, транзитных рейсов, добавили в штабе.
Как сообщал «Рамблер», за последние сутки в России выявлено 5 905 новых случаев коронавируса в 84 регионах — общее количество выявленных случаев достигло 1 091 186. За весь период зафиксировано 19 195 летальных исходов, выздоровели 901 207 человек.
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Общество , Аэрофлот , ИТАР-ТАСС , Бишкек , Кыргызстан , Южная Корея , Минск , Сеул
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