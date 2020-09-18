ВОЗ назвала перспективные вакцины от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила список из девяти вакцин от COVID-19 в третьей фазе испытаний, среди них оказался препарат «Спутник V», который создали российские учёные.

Вакцина российского производства вошла в список самых перспективных препаратов, — говорится в материале ВОЗ.

В рейтинг самых перспективных препаратов также попали китайская вакцина от компании CanSino Biological Inc и вакцина CoronaVac, бельгийская вакцина Ad26.COV2. S. ВОЗ, AZD1222, которую тестируют в Великобритании. Специалисты ВОЗ также выделили два препарата, которые разрабатывают китайские учёные совместно с компанией Sinopharm.

Кроме того, компании Modernа, BioNTech, Fosun Pharma и Pfizer проводят в США клинические тесты ещё двух препаратов​, передаёт РИАМО.

Ранее NEWS.ru писал, что сейчас проходит третий, пострегистрационный этап исследований вакцины «Спутника V». В нём должны принять участие около 40 тысяч человек. Как уже сообщили в Минздраве, эта фаза исследований завершится до конца 2022 года. Параллельно с пострегистрационным этапом на добровольной основе в России собираются прививать людей из группы риска — учителей и медработников.

Первая российская вакцина является векторной двухкомпонентной, она создана на основе аденовирусов. Для доставки генетической информации SARS-CoV-2 в организм человека используется носитель на основе другого вируса (вектор), а два компонента — это два отдельных препарата (на основе двух немного отличающихся векторов-аденовирусов), которыми в два этапа, с промежутком в три недели, иммунизируют людей.