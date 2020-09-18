Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

ВОЗ назвала девять перспективных вакцин от COVID-19 

News.ru 1 час назад
ВОЗ назвала перспективные вакцины от COVID-19
Фото: globallookpress.com
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила список из девяти вакцин от COVID-19 в третьей фазе испытаний, среди них оказался препарат «Спутник V», который создали российские учёные.

Вакцина российского производства вошла в список самых перспективных препаратов, — говорится в материале ВОЗ.

В рейтинг самых перспективных препаратов также попали китайская вакцина от компании CanSino Biological Inc и вакцина CoronaVac, бельгийская вакцина Ad26.COV2. S. ВОЗ, AZD1222, которую тестируют в Великобритании. Специалисты ВОЗ также выделили два препарата, которые разрабатывают китайские учёные совместно с компанией Sinopharm.
Кроме того, компании Modernа, BioNTech, Fosun Pharma и Pfizer проводят в США клинические тесты ещё двух препаратов​, передаёт РИАМО.
Ранее NEWS.ru писал, что сейчас проходит третий, пострегистрационный этап исследований вакцины «Спутника V». В нём должны принять участие около 40 тысяч человек. Как уже сообщили в Минздраве, эта фаза исследований завершится до конца 2022 года. Параллельно с пострегистрационным этапом на добровольной основе в России собираются прививать людей из группы риска — учителей и медработников.
Первая российская вакцина является векторной двухкомпонентной, она создана на основе аденовирусов. Для доставки генетической информации SARS-CoV-2 в организм человека используется носитель на основе другого вируса (вектор), а два компонента — это два отдельных препарата (на основе двух немного отличающихся векторов-аденовирусов), которыми в два этапа, с промежутком в три недели, иммунизируют людей.
Видео дня. Святой источник, где мыли ноги кавказцы, демонтировали
News.ru: последние новости
Первый канал заблюрил видео и обвинил в этом команду Навального Первый канал заблюрил видео и обвинил в этом команду Навального Помывших обувь в святом источнике в Калининграде заставят извиниться Помывших обувь в святом источнике в Калининграде заставят извиниться Онищенко оценил стоимость российского препарата от COVID-19 Онищенко оценил стоимость российского препарата от COVID-19
Комментарии
Общество , ВОЗ , Pfizer , РИАМО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Люди не простят»: Тихановская не оставила шансов Лукашенко
«Люди не простят»: Тихановская не оставила шансов Лукашенко
Украинке отдали ампутированные ноги мужа
Украинке отдали ампутированные ноги мужа
«Мне хочется зайти к тебе в клетку, тварь»
«Мне хочется зайти к тебе в клетку, тварь»
Белорусы атаковали инстаграм Баскова
Белорусы атаковали инстаграм Баскова
Видео
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
00:21
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
Армия Войска
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
00:25
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
Происшествия Криминал
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
01:17
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
Армия Оружие
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
00:12
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
01:25
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
Происшествия
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
01:22
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
Происшествия
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
02:48
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
00:59
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
Армия
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
02:20
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
В мире
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
00:45
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение