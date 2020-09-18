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Сколько будет стоить упаковка препарата от коронавируса 

Павел Тиунов 1 час назад
40 таблеток от коронавируса обойдутся россиянам в 12 320 рублей, сообщает ТАСС. Речь идет о препарате «Арепливир», который разрешили использовать в амбулаторных условиях.
Рекомендованную стоимость отечественного лекарства, которое способно предотвратить развитие осложнений после заражения коронавирусом, озвучил гендиректор компании производителя «Промомед» Андрей Младенцев. Он подчеркнул, что упаковка «Арепливира», в которую входят 40 таблеток по 200 мг, будет стоит 12 320 рублей.
Младенцев подчеркнул, что ожидать мгновенного появления препарата во всех аптеках страны не стоит, поскольку он только вчера был официально зарегистрирован. При этом уже точно известно, что лекарство будет экспортироваться: им заинтересовались в странах Африки, Латинской Америки и СНГ.
В России «Арепливир» будет продаваться по рецепту врача, его следует принимать в первые сутки после появления признаков заражения коронавирусом. Ожидается, что препарат поступит в продажу с 21 сентября.
11 августа, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин объявил о регистрации вакцины от коронавируса, разработанной центром Гамалеи. Глава государства рассказал, что препарат эффективно работает, создает у людей устойчивый иммунитет и не вызывает серьезных побочных эффектов. Он также отметил, что одной из его дочерей сделали прививку.
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Общество , Видео , Андрей Младенцев , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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