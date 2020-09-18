Пока вы спали: в России могут отменить ЕГЭ 

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Единый госэкзамен нужно оставить только для тех школьников, которые хотят поступать в вузы. Об этом заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова

По мнению омбудсмена, отмена обязательной сдачи ЕГЭ «снизила бы стрессовую ситуацию для детей, родителей и учителей», а также увеличило бы количество тех, кто продолжит учебу в 10 классе.

«Большинство из них сейчас отказывают себе в этом исключительно из-за страха перед ЕГЭ», — уверена она.

За июль из России за рубеж физические лица вывели 837 млн долларов, что стало рекордным показателем с октября 2018 года. Об этом со ссылкой на статистику Центробанка России пишет РБК.

По данным издания, основной объем переводов пришелся на страны СНГ — 686 млн долларов, оставшиеся — на страны дальнего зарубежья. При этом опрошенные изданием эксперты связали рост вывода денег за рубеж с отложенным спросом.

По их словам, сейчас трудовые мигранты переводят то, что скопилось у них за месяцы ограничений, либо отправляют основную часть своего заработка, чтобы компенсировать отсутствие денег за время, когда они сидели без работы.

По словам регионального директора ВОЗ Ханса Клюге, около половины европейских стран сообщили об увеличении числа новых случаев заболевания на 10% за последние две недели, а в семи странах отмечено увеличение более чем в два раза. Об этом сообщает «Российская газета».

По данным издания, некоторые европейские страны и города уже объявили об ужесточении ограничений в связи со вспышками коронавируса.

Так, в Мадриде ношение масок на улице снова стало обязательным, в Англии были введены новые ограничения, запрещающие людям встречаться группами из более чем шести человек любого возраста, а во Франции, в Бордо, Ницце, Париже и Марселе, введены так называемые «красные зоны» пандемии.

Резолюция Европарламента по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным , в которой есть требование остановить «Северный поток — 2» — это очередная возможность «для продвижения антироссийской повестки». Сам же газопровод представляет угрозу интересам США в Европе. Об этом RT заявил депутат Европейского парламента от Германии Максимилиан Крах.

«Я не раз спрашивал у представителя США, почему они вводят незаконные санкции в отношении третьих сторон. И всегда получал один и тот же ответ: «Наше правительство сделает все возможное, чтобы остановить этот проект»», — пояснил евродепутат.

Россия в ходе сложных переговоров с Турцией смогла добиться прорыва по Сирии и Ливии. При этом США преподнесли как огромную победу соглашение об установлении дипломатических отношений между Израилем ОАЭ и Бахрейном. Об этом пишет «Свободная пресса».

По данным издания, решение выступить «медиатором» в различных застарелых конфликтах, которую сейчас использует президент США Трамп на Ближнем Востоке — это попытка копировать аналогичную модель Москвы.

При этом старший научный сотрудник НИИ стратегических исследований, профессор Денис Миргород подчеркнул, что такими действиями «Вашингтон несколько отыгрывает свои позиции в регионе, после десятилетия откровенно деструктивной политики, а Трамп получает дополнительные балы перед предстоящими президентскими выборами».