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Пока вы спали: в России могут отменить ЕГЭ 

Алиса Селезнёва 32 минуты назад
Пока вы спали: в России могут отменить ЕГЭ
Фото: ТАСС
Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

В России предложили отменить обязательную сдачу ЕГЭ

Единый госэкзамен нужно оставить только для тех школьников, которые хотят поступать в вузы. Об этом заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
По мнению омбудсмена, отмена обязательной сдачи ЕГЭ «снизила бы стрессовую ситуацию для детей, родителей и учителей», а также увеличило бы количество тех, кто продолжит учебу в 10 классе.

«Большинство из них сейчас отказывают себе в этом исключительно из-за страха перед ЕГЭ», — уверена она.

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Зафиксирован рекордный объем переводов из России

За июль из России за рубеж физические лица вывели 837 млн долларов, что стало рекордным показателем с октября 2018 года. Об этом со ссылкой на статистику Центробанка России пишет РБК.
По данным издания, основной объем переводов пришелся на страны СНГ — 686 млн долларов, оставшиеся — на страны дальнего зарубежья. При этом опрошенные изданием эксперты связали рост вывода денег за рубеж с отложенным спросом.
По их словам, сейчас трудовые мигранты переводят то, что скопилось у них за месяцы ограничений, либо отправляют основную часть своего заработка, чтобы компенсировать отсутствие денег за время, когда они сидели без работы.
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ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с COVID-19 в Европе

По словам регионального директора ВОЗ Ханса Клюге, около половины европейских стран сообщили об увеличении числа новых случаев заболевания на 10% за последние две недели, а в семи странах отмечено увеличение более чем в два раза. Об этом сообщает «Российская газета».
По данным издания, некоторые европейские страны и города уже объявили об ужесточении ограничений в связи со вспышками коронавируса.
Так, в Мадриде ношение масок на улице снова стало обязательным, в Англии были введены новые ограничения, запрещающие людям встречаться группами из более чем шести человек любого возраста, а во Франции, в Бордо, Ницце, Париже и Марселе, введены так называемые «красные зоны» пандемии.
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США любой ценой хотят остановить «Северный поток-2»

Резолюция Европарламента по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, в которой есть требование остановить «Северный поток — 2» — это очередная возможность «для продвижения антироссийской повестки». Сам же газопровод представляет угрозу интересам США в Европе. Об этом RT заявил депутат Европейского парламента от Германии Максимилиан Крах.

«Я не раз спрашивал у представителя США, почему они вводят незаконные санкции в отношении третьих сторон. И всегда получал один и тот же ответ: «Наше правительство сделает все возможное, чтобы остановить этот проект»», — пояснил евродепутат.

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Трамп повторяет за Москвой

Россия в ходе сложных переговоров с Турцией смогла добиться прорыва по Сирии и Ливии. При этом США преподнесли как огромную победу соглашение об установлении дипломатических отношений между Израилем ОАЭ и Бахрейном. Об этом пишет «Свободная пресса».
По данным издания, решение выступить «медиатором» в различных застарелых конфликтах, которую сейчас использует президент США Трамп на Ближнем Востоке — это попытка копировать аналогичную модель Москвы.
При этом старший научный сотрудник НИИ стратегических исследований, профессор Денис Миргород подчеркнул, что такими действиями «Вашингтон несколько отыгрывает свои позиции в регионе, после десятилетия откровенно деструктивной политики, а Трамп получает дополнительные балы перед предстоящими президентскими выборами».
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Видео дня. Святой источник, где мыли ноги кавказцы, демонтировали
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Общество , Ксения Мишонова , Алексей Навальный , Европарламент , ВОЗ , Центральный банк России , РИА Новости
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