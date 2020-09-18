Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Умер Леонид Розенштраух 

Мария Иванова 32 минуты назад
Умер Леонид Розенштраух
Фото: Циклопедия
Доктор биологических наук, академик РАН Леонид Розенштраух скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным канала, Розенштраух умер у себя дома в ночь на 18 сентября.
«Великий украинец»: умер Борис Патон
Розенштраух был ученый-физиологом и специализировался в области электрофизиологии сердца. В 1978 году он открыл явление регуляции силы сокращения сердечной мышцы креатином.
Розенштраух — дважды лауреат Государственной премии СССР, лауреат Государственной премии России, был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно о смерти члена президиума РАН, академика Евгения Микрина. Ученый скончался в коронавирусной больнице Коммунарки на 65-м году жизни.
Общество , Евгений Микрин , Борис Патон , РАН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тихановская дерзко обратилась к Путину
Тихановская дерзко обратилась к Путину
«Мишка — подарок людям»: Ефремова оставят в СИЗО на 8…
«Мишка — подарок людям»: Ефремова оставят в СИЗО на 8…
«Ты без белья!»: Серябкина удивила поклонников
«Ты без белья!»: Серябкина удивила поклонников
Жестокая драка москвичек из-за двери попала на видео
Жестокая драка москвичек из-за двери попала на видео
Видео
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
00:12
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
01:25
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
Происшествия
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
00:59
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
Армия
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
02:20
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
В мире
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
00:45
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
Происшествия
Новый флешмоб от сотрудников МЧС попал на видео
01:30
Новый флешмоб от сотрудников МЧС попал на видео
Общество
Появилось видео последствий урагана в Москве
01:13
Появилось видео последствий урагана в Москве
Происшествия
Перевернувшийся с людьми айсберг попал на видео
00:13
Перевернувшийся с людьми айсберг попал на видео
В мире Происшествия
Укравшая тротуарную брусчатку москвичка попала на видео
00:29
Укравшая тротуарную брусчатку москвичка попала на видео
Новости Москвы Происшествия
Найден виновник пожара в наркоклинике Красноярска
00:30
Найден виновник пожара в наркоклинике Красноярска
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение