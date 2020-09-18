Умер Леонид Розенштраух 

Доктор биологических наук, академик РАН Леонид Розенштраух скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным канала, Розенштраух умер у себя дома в ночь на 18 сентября.
Розенштраух был ученый-физиологом и специализировался в области электрофизиологии сердца. В 1978 году он открыл явление регуляции силы сокращения сердечной мышцы креатином.
Розенштраух — дважды лауреат Государственной премии СССР, лауреат Государственной премии России, был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно о смерти члена президиума РАН, академика Евгения Микрина. Ученый скончался в коронавирусной больнице Коммунарки на 65-м году жизни.