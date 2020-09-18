Умер Леонид Розенштраух 

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Доктор биологических наук, академик РАН Леонид Розенштраух скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, Розенштраух умер у себя дома в ночь на 18 сентября.

Розенштраух был ученый-физиологом и специализировался в области электрофизиологии сердца. В 1978 году он открыл явление регуляции силы сокращения сердечной мышцы креатином.

Розенштраух — дважды лауреат Государственной премии СССР, лауреат Государственной премии России, был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.