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Новый флешмоб от сотрудников МЧС попал на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
Сотрудники МЧС по всей России запустили флэшмоб, на котором они танцуют под песню солиста ансамбля "Роза ветров" Сергея Жаринова. Танец учат всей сменой спасателей, после чего все снимают на видео. Все началось в Подольске, где находится спасательная часть Жаринова. На официальном сайте МЧС еще зимой объяснили, что цель подобных акций — это единение людей по духу и верности профессиональному долгу, но и умеющих активно отдыхать, ярко и с пользой для здоровья. Такие танцевальные постановки ведомство сейчас снимает во всех регионах — единый клип под песню об МЧС будет смонтирован и показан в декабре — к 30-летию министерства.
Общество , Видео , Сергей Жаринов
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